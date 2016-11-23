В США призывают к пересчету голосов выборов президента в ключевых штатах — The Guardian

Возможен пересчет голосов в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

Клинтон минимально проиграла в Пенсильвании и Висконсине, и еще может проиграть в Мичигане, где до сих пор не объявлены окончательные результаты голосования Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, в виду того, что результаты могли быть измененыГруппа аналитиков, которая убеждает кампанию Хиллари Клинтон присоединиться к своей борьбе, готовится предоставить подробный отчет о своей озабоченности в конгресс и федеральные органы власти в начале следующей недели. В этом документе отмечаются результаты в штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, передает The Guardian "Я заинтересована в проверке голосования", - сказала Барбара Симонс, советник комиссии по содействию выборам США и эксперт по электронному голосованию.Вторая группа аналитиков, возглавляемая основателем Национального института избирательного права Джоном Бонифазом и профессором Алексом Хальдерманом также выступает за пересчет голосов.

Издание отмечает, что пересмотр голосования последовал из-за неожиданного поражения Клинтон и после того, как разведка США опубликовала отчеты о вторжении российских хакеров в региональные избирательные компьютерные системы и о взломе почтовых сервисов должностных лиц Демократической партии перед выборами.

Клинтон минимально проиграла в Пенсильвании и Висконсине, и еще может проиграть в Мичигане, где до сих пор не объявлены окончательные результаты голосования.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.