В США придали глобальный статус "закону Магнитского"

Норма о санкционных ограничениях будет действовать ближайшие шесть лет.
Ранее "закон Магнитского", принятый в 2012 году, предусматривал лишь односторонние персональные санкции в отношении представителей российской власти, которых в США посчитали виновными в нарушении прав человека.
Однако позднее, в начале 2015 года сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который бы позволял включать в санкционные списки граждан и других стран. Люди, внесенные в такие списки, не смогут получить американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в банках , при наличии таковых, замораживаются.
Данная норма будет действовать в течение шести лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США. Обама в письменном заявлении уточнил, что не обязательно воспользуется новым механизмом санкций.
"Список Магнитского" (также закон Магнитского) принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции против лиц, повинных в нарушении прав человека и принципа верховенства права в России. Назван в память умершего в тюрьме адвоката Сергея Магнитского. Первоначально его фигурантами стали лица, причастные к убийству правозащитника.
Напомним, 37-летний юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Магнитский, обвинявшийся по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Комплексная судмедэкспертиза установила, что причиной смерти аудитора стало сочетание нескольких заболеваний, а также недостатки в оказании медпомощи и несвоевременная диагностика заболеваний. Смерть юриста вызвала широкий общественный резонанс.ТАСС