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В США после победы Трампа зафиксировано более 400 нападений на нацменьшинства

16 ноября в 10:47

Нападающие или прямо упоминали Трампа, или использовали его цитаты.

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В рамках кампании Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах
Flickr/ Gage Skidmore

В Соединенных Штатах зафиксировано 437 нападений на представителей разного рода меньшинств на территории всей страны после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Все подобные инциденты не связанные друг с другом случаи, однако все они реальные, сообщили в американской неправительственной организации Southern Poverty Law Center, передает BBC.

"Очень многие из этих преступлений непосредственно связаны с кампанией Трампа", - сказал один из руководителей организации Марк Поток.

Он также добавил, что нападающие или прямо упоминали новоизбранного президента, или использовали цитаты Трампа.

В Southern Poverty Law Center считают, что назначение главного стратега кампании Трампа Стивена Беннона главой администрации - плохой знак с точки зрения межрасовых отношений в США, много кто подозревает Беннона в симпатиях к расистам.

В рамках кампании Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах.

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Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: BBC Україна
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Тэги США выборы нападение Мексика
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