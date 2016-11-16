В США после победы Трампа зафиксировано более 400 нападений на нацменьшинства

Нападающие или прямо упоминали Трампа, или использовали его цитаты.

В рамках кампании Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах Flickr/ Gage Skidmore

В Соединенных Штатах зафиксировано 437 нападений на представителей разного рода меньшинств на территории всей страны после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Все подобные инциденты не связанные друг с другом случаи, однако все они реальные, сообщили в американской неправительственной организации Southern Poverty Law Center, передает BBC.

"Очень многие из этих преступлений непосредственно связаны с кампанией Трампа", - сказал один из руководителей организации Марк Поток.

Он также добавил, что нападающие или прямо упоминали новоизбранного президента, или использовали цитаты Трампа.

В Southern Poverty Law Center считают, что назначение главного стратега кампании Трампа Стивена Беннона главой администрации - плохой знак с точки зрения межрасовых отношений в США, много кто подозревает Беннона в симпатиях к расистам.

В рамках кампании Трамп неоднократно нелестно отзывался о мусульманах и мексиканцах.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".