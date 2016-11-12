В США полиция расследует стрельбу на акции протеста против избрания Трампа

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В результате стрельбы один участник протестной акции получил ранение.

На акцию протеста вышли несколько сотен жителей Портленда

Полиция американского города Портленд расследует обстоятельства стрельбы в ходе протестов против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

По данным полиции, в результате стрельбы один участник протестной акции получил ранение. В него якобы выстрелил водитель одного из проезжавших мимо автомобилей.

Полиция призвала всех участников акции разойтись по домам. Ранее стражи порядка использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

На акцию протеста вышли несколько сотен жителей города, говорит полиция США.

Ранее в США полиция применила спецсредства к протестующим против избрания Трампа.

Ранее сообщалось, что протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".