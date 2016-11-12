В США полиция расследует стрельбу на акции протеста против избрания Трампа

В результате стрельбы один участник протестной акции получил ранение.
По данным полиции, в результате стрельбы один участник протестной акции получил ранение. В него якобы выстрелил водитель одного из проезжавших мимо автомобилей.
Полиция призвала всех участников акции разойтись по домам. Ранее стражи порядка использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.
На акцию протеста вышли несколько сотен жителей города, говорит полиция США.
Ранее в США полиция применила спецсредства к протестующим против избрания Трампа.
Ранее сообщалось, что протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.
Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.
Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?".Русская служба Би-би-си