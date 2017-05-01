В США показали самое роскошное ядерное убежище

Создатели предлагают пересидеть апокалипсис в ядерном бункере за $ 17,5 млн.

Роскошный интерьер на глубине 15 метров под слоем стали и бетона - о продаже специфической недвижимости объявили в городке Тифтон (штат Джорджия, США). Уже не в первый раз, когда человечество оказывается на пороге атомной войны, в умах возникает идея пересидеть самое страшное под землей.

За $ 17,5 млн предлагается купить бункер площадью в 1300 квадратных метров, состоящий из четырех просторных квартир, в каждой из которых есть кухня, столовая, две спальни, гостиная и ванная комната. Убежище со стенами толщиной около метра, системой очистки воздуха, медпунктом, обеззараживающей душевой и системой видеонаблюдения стоимостью $ 100000 может выдержать атомный взрыв мощностью 20 килотонн в непосредственной близости.

Тем временем, КНДР назвала цели возможных ядерных ударов по республике Корея и США. В Северной Корее заявили, что не будут сидеть сложа руки, если почувствуют угрозу.