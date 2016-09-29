В США поезд протаранил железнодорожную станцию, есть жертвы

Авария произошла в час пик, поэтому на станции было много людей.

Поезд протаранил станцию в час пик. Twitter/Nancy Solomon

Железнодорожная авария в США произошла на станции Хобокен в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка. Пригородный поезд не остановился перед концом пути и протаранил здание станции, заехав в зал ожиданий.

Как сообщает "Радио Собода", инцидент произошел в утренний час пик, поэтому на станции было людно, а в самом поезде было более 250 человек. Большинство пассажиров ехали в первых вагонах, с которых удобнее выходить на перрон.

Сообщается о более 100 раненых. Относительно смертельных случаев, то информация очень разная. Одни источники сообщают об одном погибшем, другие – о троих.

В Нью-Джерси и Нью-Йорке в последнее время было неспокойно. Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.