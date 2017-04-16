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В США подрались сторонники и противники Трампа

16 апреля в 01:30

Демонстранты требовали у президента США обнародовать налоговую декларацию. 

митинг Трамп
В США прошли митинги против Трампа
Протестующие во многих городах США вышли, чтобы призвать президента США Дональда Трампа обнародовать его налоговую декларацию.   

По словам организаторов, демонстранты вышли в 200 городах, в том числе, за пределами США. В Калифорнии в Беркли произошли столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа, пострадали несколько человек. 

Ранее Трамп сказал, что американцев "вообще не заботит" его налоговая декларация, но опросы показывают, что 74% американцев говорят, что он должен ее опубликовать.

Петиция, которая требует от Трампа опубликовать декларацию о доходах, собрала более 1 миллиона подписей.

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Напомним, что Дональд Трамп так и не согласился обнародовать свою налоговую декларацию в ходе президентских выборов. Это вызвало подозрения, что он пытается скрыть бизнес-связи с Россией. Недавно в Сенате анонсировали публичные слушания по связям окружения Трампа с Россией. Об этом сказал председатель комитета по разведке Сената США Ричард Берр.

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