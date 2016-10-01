В США подали первый иск против Саудовской Аравии по терактам 11 сентября

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Королевство обвинили в оказании государственной поддержки террористам из "Аль-Каиды".

Американский суд рассмотрит первое дело против Саудовской Аравии

Гражданка США Стефани Росс Десимон подала первый иск против Саудовской Аравии через два дня после того, как сенат США преодолел вето президента Барака Обамы на закон, разрешающий семьям погибших во время теракта 11 сентября 2001 года подавать соответствующие иски.

По информации агентства Bloomberg, супруг Десимон офицер ВМФ Патрик Данн погиб в здании Пентагона, когда в него врезался самолет, захваченный террористами. В то время женщина была беременна.

Теперь Десимон подала иск от себя и своей дочери, обвинив Саудовскую Аравию в оказании государственной поддержки террористической организации "Аль-Каида" и ее лидеру Усаме бен Ладену.

Десимон потребовала компенсацию за убийство мужа, а также за умышленное доведение ее до эмоционального расстройства. Сумма требуемой компенсации не указывается.

Дело "Десимон против Королевства Саудовская Аравия" рассмотрит окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне.

Напомним, в апреле нынешнего года США сняли с Саудовской Аравии обвинения в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Однако на этой неделе сенат преодолел вето президента Барака Обамы на закон, разрешающий семьям погибших во время этих терактов, подавать соответствующие иски.