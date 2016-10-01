В США подали первый иск против Саудовской Аравии по терактам 11 сентября

Королевство обвинили в оказании государственной поддержки террористам из "Аль-Каиды".
По информации агентства Bloomberg, супруг Десимон офицер ВМФ Патрик Данн погиб в здании Пентагона, когда в него врезался самолет, захваченный террористами. В то время женщина была беременна.
Теперь Десимон подала иск от себя и своей дочери, обвинив Саудовскую Аравию в оказании государственной поддержки террористической организации "Аль-Каида" и ее лидеру Усаме бен Ладену.
Десимон потребовала компенсацию за убийство мужа, а также за умышленное доведение ее до эмоционального расстройства. Сумма требуемой компенсации не указывается.
Дело "Десимон против Королевства Саудовская Аравия" рассмотрит окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне.
Напомним, в апреле нынешнего года США сняли с Саудовской Аравии обвинения в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Однако на этой неделе сенат преодолел вето президента Барака Обамы на закон, разрешающий семьям погибших во время этих терактов, подавать соответствующие иски.ZN.UA