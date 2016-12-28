В США отвергли обвинения Кремля относительно поставок сирийской оппозиции ПЗРК

Появление в сирии современных систем ПЗРК вызвало бы у США серьезное беспокойство.

В Вашингтоне заверили, что не будут поставлять сирийским повстанцам ПЗРК topwar.ru

Администрация США отвергла обвинения российской стороны в подготовке к поставке сирийским повстанцам переносных зенитно-ракетных комплексов.

Согласно обнародованной пресс-службой Госдепа США информации, на брифинге 27 декабря спикер ведомства США Марк Тонер заявил, что США не поставляют сирийской оппозиции каких-либо средств ПЗРК, и что позиция Вашингтона в данном вопросе остается неизменной.

Он также отметил, что если бы подобное оружие попало в Сирию, то это вызвало бы в США глубокую обеспокоенность.

8 декабря на сайте Белого дома появился меморандум о снятии ограничений на поставку оружия сирийским постанцам.

В нем Барак Обама призвал предоставить "оборонные изделия и услуги" всем тем, кто поддерживает военные операции международной коалиции во главе с США в Сирии.

Документ вызвал резкую реакцию российской стороны. В МИД РФ заявили, что данное решение несет угрозу российским ВС, действующим в Сирии.

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