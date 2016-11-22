В США отреагировали на новые угрозы РФ разместить "Искандеры" в Калининграде

Россия грозила своими ракетами на протяжении всего последнего десятилетия, заявил представитель Госдепа США.

США призвала Россию воздержаться от слов и действий, направленных на дестабилизацию безопасности в регионе

Размещение российской стороной систем ПВО С-400 и тактических комплексов "" дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе, заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

По информации пресс-службы Госдепа, соответствующее заявление представитель американской дипломатии сделал в ходе брифинга 21 ноября. По его словам, Вашингтон понимает, что РФ имеет право размещать свое конвенционное и ядерное оружие на своей собственной территории.

Тем не менее, Кирби указал на то, что на протяжении десятилетия РФ грозила разместить "Искандеры" в Калининграде в ответ на различные подготовительные меры в Европе, ни одна из которых не требовала подобного военного ответа.

Американская сторона также призвала Россию воздержаться от слов или действий, несовместимых с целью содействия безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.

Накануне председатель комитета Совета РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что РФ усилит свои противооздушные и космические силы на западном направлении, в ответ на развертывание компонентов американской системы ПРО в Европе.

Помимо этого, в тот же день стало известно, что группировка российских войск в Калининградской области получила дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион",