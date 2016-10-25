В США открылись участки для досрочного голосования на президентских выборах

Индикатором послужит досрочное голосование во Флориде, где разрыв между частниками – минимальный.

В некоторых штатах США уже начали выбирать президента Bloomberg

В США в понедельник, 24 октября в ряде штатов - Аляска, Арканзас, Массачусетс, Техас, Колорадо и Флорида начали открываться избирательные участки для досрочного голосования на

Ключевым во время досрочного голосования считается Флорида, где разрыв между кандидатами сейчас минимальный, сообщает Русская служба ВВС.

Последний опрос CBS/YouGov дает Клинтон преимущество в три процентных пункта: у кандидата от демократов во Флориде 46%, а у республиканца Трампа - 43%. В целом в США и нескольких других ключевых штатах опросы показывают значительный отрыв Хиллари Клинтон от своего соперника. Так, например, согласно новому опросу CNN/ORC Трамп отстает на шесть пунктов - с 45% голосов против 51% у Клинтон.

Предполагается, что 40% американских избирателей - около 46 млн человек - отдадут свои голоса именно досрочно.

Напомним, что Клинтон выиграла все три тура предвыборных теледебатов с Трампом. Выборы президента США назначены на 8 ноября.