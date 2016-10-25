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В США открылись участки для досрочного голосования на президентских выборах

25 октября в 06:32

Индикатором послужит досрочное голосование во Флориде, где разрыв между частниками – минимальный.

Трамп Клинтон Трамп
В некоторых штатах США уже начали выбирать президента
Bloomberg
В США в понедельник, 24 октября в ряде штатов - Аляска, Арканзас, Массачусетс, Техас, Колорадо и Флорида начали открываться избирательные участки для досрочного голосования на президентских выборах

Ключевым во время досрочного голосования считается Флорида, где разрыв между кандидатами сейчас минимальный, сообщает Русская служба ВВС.

Последний опрос CBS/YouGov дает Клинтон преимущество в три процентных пункта: у кандидата от демократов во Флориде 46%, а у республиканца Трампа - 43%. В целом  в США и нескольких других ключевых штатах опросы показывают значительный отрыв Хиллари Клинтон от своего соперника. Так, например, согласно новому опросу CNN/ORC Трамп отстает на шесть пунктов - с 45% голосов против 51% у Клинтон.

Предполагается, что 40% американских избирателей - около 46 млн человек - отдадут свои голоса именно досрочно.

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Напомним, что Клинтон выиграла все три тура предвыборных теледебатов с Трампом. Выборы президента США назначены на 8 ноября. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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