В США открыли крупнейшее в стране нефтяное месторождение

Крупнейшие залежи обнаружены в самом нефтяном штате страны.

В США нашли новые залежи нефти

В Техасе обнаружили крупнейшее в стране месторождение нефти и газа, сообщает Геологическая служба США.

В сланцевом бассейне Wolfcamp обнаружено порядка 20 миллиардов баррелей нефти, 450 миллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей сжиженного природного газа, передает русская редакция Deutsche Welle.

Данные объемы втрое превышают запасы обнаруженного в 2013 году месторождения Bakken-Three Forks в Баккеновской формации на территории нефтегазоносного бассейна Уиллистон.

"Данная находка свидетельствует, что даже в тех районах, где добываются миллиарды баррелей нефти, все еще есть потенциал обнаружить новые миллиарды", сказано в тексте Геологической службы США.

"Технологические и промышленные изменения в мире оказывают существенное влияние на то, какие ресурсы можно считать технически извлекаемыми, поэтому мы продолжаем изучать и оценивать запасы по всей территории США и мира", - отметил координатор программы энергетических ресурсов Геологической службы США Уолтер Гидроуз.

Мировые цены на нефть во вторник, 15 ноября, демонстировали рост на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре.

По данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня - до 4,498 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года, пишет агентство Рейтер.

Инвесторы также отыгрывают сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК прилагают "окончательные дипломатические усилия", чтобы заключить сделку по сокращению добычи нефти, Катар, Алжир и Венесуэла стремятся урегулировать противоречия между крупнейшими производителями группы.