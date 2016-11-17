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В США открыли крупнейшее в стране нефтяное месторождение

17 ноября в 00:56

Крупнейшие залежи обнаружены в самом нефтяном штате страны.  

Нефть США
В США нашли новые залежи нефти

В Техасе обнаружили крупнейшее в стране месторождение нефти и газа, сообщает Геологическая служба США.

В сланцевом бассейне Wolfcamp обнаружено порядка 20 миллиардов баррелей нефти, 450 миллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей сжиженного природного газа, передает русская редакция Deutsche Welle. 

Данные объемы втрое превышают запасы обнаруженного в 2013 году месторождения Bakken-Three Forks в Баккеновской формации на территории нефтегазоносного бассейна Уиллистон. 

"Данная находка свидетельствует, что даже в тех районах, где добываются миллиарды баррелей нефти, все еще есть потенциал обнаружить новые миллиарды", сказано в тексте Геологической службы США. 

"Технологические и промышленные изменения в мире оказывают существенное влияние на то, какие ресурсы можно считать технически извлекаемыми, поэтому мы продолжаем изучать и оценивать запасы по всей территории США и мира", - отметил координатор программы энергетических ресурсов Геологической службы США Уолтер Гидроуз.

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Мировые цены на нефть во вторник, 15 ноября, демонстировали рост на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре.

По данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня - до 4,498 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года, пишет агентство Рейтер.

Инвесторы также отыгрывают сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК прилагают "окончательные дипломатические усилия", чтобы заключить сделку по сокращению добычи нефти, Катар, Алжир и Венесуэла стремятся урегулировать противоречия между крупнейшими производителями группы.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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