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В США объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой плотины

13 февраля в 04:21

Прорыв плотины может произойти в самое ближайшее время.

Дамба
Самая большая плотина США может прорваться в ближайшее время
В Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой в США плотины ГЭС.

Плотина может быть прорвана в самое ближайшее время, сообщает в Facebook департамент водных ресурсов Калифорнии.

Эвакуация объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

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Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник, 13 февраля, пишет РИА "Новости". 

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги вода плотина эвакуация США Калифорния
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