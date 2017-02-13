В США объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой плотины

Прорыв плотины может произойти в самое ближайшее время.

Самая большая плотина США может прорваться в ближайшее время

Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой в США плотины ГЭС.

Плотина может быть прорвана в самое ближайшее время, сообщает в Facebook департамент водных ресурсов Калифорнии.

Эвакуация объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник, 13 февраля, пишет РИА "Новости".