В США объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой плотины

Прорыв плотины может произойти в самое ближайшее время.
Плотина может быть прорвана в самое ближайшее время, сообщает в Facebook департамент водных ресурсов Калифорнии.
Эвакуация объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.
Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник, 13 февраля, пишет РИА "Новости".ZN.UA , РИА Новости ,