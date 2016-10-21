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В США не исключили санкции против РФ за ее действия в Сирии

21 октября в 20:38

Белый дом обеспокоен действиями Кремля в Сирии.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест
В Белом доме напомнили, что "сирийский пакет" санкций все еще на столе
n-mar.com
США допускают введение новых санкций против России за ее действия в Сирии, поддержку Асада и авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры.

"Наш подход заключался в том, чтобы оставить возможность санкций на столе. Мы ясно дали понять, что наша озабоченность действиями России в Сирии значительная", – заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в Белом доме в пятницу, 21 октября.

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Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

В то же время, в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. Однако, как утверждает канцлер ФРГ Ангела Меркель, ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Сирии не улучшиться.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги санкции США РФ ЕС Сирия
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