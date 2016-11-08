В США начались выборы президента: онлайн-трансляция

Кампания подошла к концу, но избиратели и кандидаты готовятся к напряженной ночи после закрытия участков.

Американцы сегодня выберут нового президента nicomenijes / Depositphotos

В США стартовал заключительный этап самых скандальных и самых напряженных. Главными претендентами на Овальный кабинет стали экс-первая леди и бывший Госсекретарь Хиллари Клинтон, которая представляет Демократическую партию, и одиозный миллиардер Дональд Трамп, который неожиданно стал главным номинантом от Республиканской партии.

Сегодня, 8 ноября, 130 миллионов американцев пойдут на избирательные участки в 50 штатах. Первые участки открылись в 6 утра по восточно-американскому времени (13:00 по Киеву) в штатах Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния. По всей стране избирательные участки будут открываться постепенно из-за разних часовых поясов.

На этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет особенно напряженной, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый предполагал, что украинцы могут серьезно повлиять на результаты выборов в США. Говоря о неопределившихся штатах, посол отметил, что речь идет об Огайо, "где иностранных украинцев больше 60 тысяч, и активно действуют украинские организации"; о Пенсильвании, где очень сложная ситуация, но есть преимущество одного из кандидатов"; о Флориде, "где предварительный результат во многом покажет тенденцию и возможный итог выборов в целом".

А бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал в комментарии ZN.UA, что в случае победы Хиллари Клинтон может решиться вооружить Украину после победы на выборах. Все будет зависеть от обстоятельств и того, насколько энергично Киев будет проводить реформы. В случае же победы на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, по мнению Пайфера, политика США может измениться не только относительно Украины, но и НАТО.

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