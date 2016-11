В США начались протесты против президентства Трампа – The Guardian

Протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

Об этом пишет The Guardian. Сообщается, что сотни, ато и тысячи студентов Калифорнийского университета вышли на улицы протестовать против результатов выборов. Очевидцы в Twitter сообщают, что на место протеста прибыла полиция. Кроме того, над студентами летает вертолет.

А в Окленде демонстранты разожгли небольшой костер посреди улицы. Также есть сообщения о митингах и протестах в городе Дэвис, штат Калифорния, а также возле Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Несмотря на все скандальные заявления, которые обидели многих избирателей, он все равно смог получить большинство голосов.

Small police presence right now. One SUV trailing. #UCLA pic.twitter.com/4LU0d9MwVS