В США начались протесты против президентства Трампа – The Guardian

Люди, несогласные с результатами выборов, выходят на улицы.

Студенты протестуют против Трампа. Twitter/Tanner Walters

Протесты против победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа начались в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

Об этом пишет The Guardian. Сообщается, что сотни, ато и тысячи студентов Калифорнийского университета вышли на улицы протестовать против результатов выборов. Очевидцы в Twitter сообщают, что на место протеста прибыла полиция. Кроме того, над студентами летает вертолет.

А в Окленде демонстранты разожгли небольшой костер посреди улицы. Также есть сообщения о митингах и протестах в городе Дэвис, штат Калифорния, а также возле Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Несмотря на все скандальные заявления, которые обидели многих избирателей, он все равно смог получить большинство голосов.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.