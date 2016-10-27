В США начали активную разработку оружия с искусственным интеллектом

Расходы на создание интеллектуального оружия могут составить 18 млрд долларов

В США разрабатывают оружие будущего navy.mil

Так, уже создан боевой робот на основе беспилотного летательного аппарата. В ходе испытаний робот смог найти и идентифицировать находившихся в укрытии людей, вооруженных автоматами АК-47. Кроме того, Пентагон разрабатывает роботизированные истребители, которые могли бы совершать рейды одновременно с пилотируемыми самолетами; прошли испытания ракеты, способные сами выбирать цель, а также автоматические боевые корабли, способные самостоятельно осуществлять поиск подводных лодок противника.

Расходы на создание оружия с искусственным интеллектом оцениваются в 18 млрд долларов. Сообщается, что эти планы вызвали обеспокоенность у ученых, а также тех, кто озабочен последствиями гонки вооружений роботов.

Как сообщалось, в Украине прошли испытания беспилотники Sparrow, которые могут проводить визуальную разведку, оставаясь незамеченным благодаря малым размерам.