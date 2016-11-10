В США люди вышли на акции протеста в связи с избранием Трампа

Акции прошли в нескольких крупных американских городах.

Не все американцы довольны победой Трампа

В США проходят акции протеста против победы Дональда Трампа на прошедших в стране выборах президента. Как сообщает NBC , протестующих тысячи.

В частности в Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".

В сообщении отмечается, что проживший всю жизнь в Нью-Йорке Дональд Трамп проиграл на выборах почти во всех районах города.

Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.