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В США люди вышли на акции протеста в связи с избранием Трампа

10 ноября в 05:48

Акции прошли в нескольких крупных американских городах. 

Дональд Трамп
Не все американцы довольны победой Трампа
В США проходят акции протеста против победы Дональда Трампа на прошедших в стране выборах президента. Как сообщает NBC, протестующих тысячи.

В частности в Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".

В сообщении отмечается, что проживший всю жизнь в Нью-Йорке Дональд Трамп проиграл на выборах почти во всех районах города.

Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.

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Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

По материалам: ZN.UA
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