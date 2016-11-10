В США люди вышли на акции протеста в связи с избранием Трампа

Акции прошли в нескольких крупных американских городах.
В частности в Нью-Йорке участники акции собрались в Юнион-сквер и на площади Колумба, среди прочих их лозунгами стали "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент".
В сообщении отмечается, что проживший всю жизнь в Нью-Йорке Дональд Трамп проиграл на выборах почти во всех районах города.
Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне и Бостоне.
Video: pic.twitter.com/9pEzWoc0fx— Maddow Blog (@MaddowBlog) 10 листопада 2016 р.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.ZN.UA