В США лесные пожары унесли жизни 13 человек

Число погибших стало рекордным за последние 13 лет.
Кроме человеческих жертв пожары нанесли стране и экономический урон. Разрушены тысячи зданий, практически полностью уничтожена инфраструктура города Гетлинберг в штате Тенесси.
Лесные пожары в штате не утихают с середины ноября, из-за них местным властям уже пришлось эвакуировать 14 тысяч человек.
Напомним, в конце ноября масштабные лесные пожары охватили израильский город Хайфа. Сотни тысяч жителей были эвакуированы из самых опасных районов города, инфраструктуре Хайфы нанесен существенный урон.
24 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении двух самолетов Ан-32 в Израиль. Пожарная авиация Украины помогала бороться с пожаром в Хайфе. Для тушения пожаров авиацию выделили также Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр.5 канал