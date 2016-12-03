В США лесные пожары унесли жизни 13 человек

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Число погибших стало рекордным за последние 13 лет.

Пожары в американском штате Тенесси не утихают с середины ноября

Количество жертв от лесных пожаров в штате Тенесси,, достигло 13-ти человек. Это рекордный показатель жертв среди гражданского населения за последние 13 лет.

Кроме человеческих жертв пожары нанесли стране и экономический урон. Разрушены тысячи зданий, практически полностью уничтожена инфраструктура города Гетлинберг в штате Тенесси.

Лесные пожары в штате не утихают с середины ноября, из-за них местным властям уже пришлось эвакуировать 14 тысяч человек.

Напомним, в конце ноября масштабные лесные пожары охватили израильский город Хайфа. Сотни тысяч жителей были эвакуированы из самых опасных районов города, инфраструктуре Хайфы нанесен существенный урон.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении двух самолетов Ан-32 в Израиль. Пожарная авиация Украины помогала бороться с пожаром в Хайфе. Для тушения пожаров авиацию выделили также Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр.