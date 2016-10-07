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В США испытали бомбы нового поколения

7 октября в 02:40

Бомбы, способные нести ядерные заряды, поступят на вооружение американской армии в 2020 году.

самолет бомбардировщик США
В США сбросили экспериментальные бомбы
wikipedia
В США испытали бомбы нового типа, в которых может быть использован ядерный заряд. Для испытаний, которые прошли успешно, задействовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, проинформировало Национальное управление по ядерной безопасности в США, сообщает ТСН.

Две модернизированные бомбы модификаций B61-7 и B61 испытывались без ядерного заряда. Такие бомбы поступят на вооружение в США в 2020 году.

Как сообщалось, министерство обороны США планирует в течение 5 лет потратить 108 млрд долларов на усовершенствование своего ядерного арсенала, который, по словам министра обороны Эштона Картера, необходим для сдерживания России и других потенциальных агрессоров.

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Как сообщалось, ранее в ООН констатировали, что переговоры в сфере многостороннего ядерного разоружения зашли в тупик, а мир сталкивается с растущей угрозой ядерной опасности. 

По материалам: ТСН
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Тэги ядерный бомба США вооружение
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