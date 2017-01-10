В США готовят "энергетические " санкции против России - СМИ

Новые санкции ограничат инвестиции в российские энергетические проекты.

Новые санкции ударят по энергетической сфере России Primakov / Depositphotos

Группа сенаторов США хочет ввестиза предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года и агрессию во всем мире, сообщает The Washington Post

Сенатор-демократ, представитель Комитета по иностранным делам Бенджамин Кардин, возглавляет группу из десяти сенаторов, готовых поддерживать введение дополнительных санкций в отношении России. Проект политиков должен быть представлен Сенату сегодня во второй половине дня.

Санкции в отношении России должны ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, а также предусматривают наказание за участие любых структур в операциях Министерства обороны РФ и российской разведки. Новые санкции также коснутся действия России в Сирии и Украине, а также нарушений прав человека со стороны РФ.

"Санкций должны быть введены в отношении любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США", - считают сенаторы.

Ответные меры призваны также обеспечить поддержку американской контрпропаганды в ответ на российскую пропагандистскую политику и обеспечить укрепление демократии в Европе.

Тем не менее, большинство республиканцев не поддерживает введение данных санкций, по-видимому, прислушиваясь к мнению новоизбранного президента США Дональда Трампа, который назвал обвинения американских разведслужб в адрес российских хакеров "политической охотой на ведьм".

Санкции поддерживают лишь пятеро республиканцев, ранее раскритиковавших Трампа за "дружбу" с РФ. Тем не мене, даже среди поддерживающих проект Кардина есть те, кто относится к нему скептически.

Ранее сообщалось, что победитель президентской гонки Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что Путин заказал "кампанию влияния", которая должна была сорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.