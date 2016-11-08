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В США досрочно проголосовали более 43 млн человек на выборах президента

8 ноября в 02:05

Наибольшее число досрочно проголосовавших зафиксировано во Флориде.

Флаг США
Рекордная явка на досрочном голосовании зафиксирована в 23 штатах и федеральном округе Колумбия
Flickr/John Sonderman

Более 43 миллионов граждан Соединенных Штатов Америки воспользовались правом досрочного голосования на выборах президента США, которые состоятся завтра, 8 ноября.

Больше всего досрочно проголосовали в штате Флорида - около 6,4 млн человек. Рекордная явка на досрочном голосовании зафиксирована в 23 штатах и федеральном округе Колумбия, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Associated Press.

Издание также отмечает, что многие бюллетени, которые были отправлены по почте, еще продолжают поступать в избирательные комиссии штатов.

Окончательное число граждан, воспользовавшихся правом досрочного голосования, может составить до 50 миллионов человек.

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Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

За Клинтон готовы проголосовать 44% потенциальных избирателей, Трампа поддерживают – 39%, свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу, 4 ноября.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги США президент Клинтон Трамп
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