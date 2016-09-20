В США дали оценку российским выборам

В Госдепе разделили озабоченность наблюдателей ОБСЕ.

Госдеп сделал заявление по поводу российских выборов summerworkandtravel.org

США признали, что выборы в Государственную думу Российской федерации прошли "прозрачно", однако особо отметили вывод наблюдателей ОБСЕ о том, что "на выборах отрицательно сказались ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль СМИ и давление на гражданское общество".

Об этом сказано с заявлении Государственного департамента США, опубликованном 19 сентября на сайте ведомства.

В Госдепе "разделили озабоченность" наблюдателей ОБСЕ в том, что процесс регистрации кандидатов на выборах был усложнен, а в период избирательной кампании использовался административный ресурс.

При этом в Госдепе отметили, что "как и люди во всем мире, россияне заслуживают свободных, честных и прозрачных выборов и лидеров, которые несут ответственность перед теми, кого они представляют".

"Мы призываем российские власти принять позитивные действия на основании обеих рекомендаций, содержащихся в докладе наблюдателей ОБСЕ, и по рекомендациям других отечественных и международных наблюдателей", - заявили в Государственном департаменте США.

Ранее сообщалось, что краткосрочная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала серьезные нарушения в ходе выборов в российскую Госдуму 18 сентября, хотя и констатировала, что избирательный процесс стал прозрачнее.

Ранее сообщалось, что по предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем , в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.