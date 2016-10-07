В США арестовали трех человек за незаконный экспорт технологий в Россию

Среди арестованных – двое граждан РФ и один американец русского происхождения.

Россияне незаконно экспортировали в РФ высокотехнологичную продукцию двойного назначения

Двух россиян и гражданинаарестовали по подозрению в незаконном экспорте высокотехнологичнй продукции в РФ, сообщила пресс-служба Министерства юстиции США в четверг, 6 октября.

Следствие установило, что граждане РФ Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, а также американец Алексей Барышев вступили в преступный сговор, с целью получить у американских производителей и поставщиков микроэлектронику и экспортировать ее в Россию в обход действующей системы лицензирования.

Зарегистрированные Барышевым в Бруклине компании BKLN Spectra и UIP Techno скрывали от поставщиков, что они являются экспортерами, и подавали в Министерство торговли подложные документы о типе вывозимой продукции.

Из США продукция поставлялась в Финляндию, а оттуда – в Россию.

В частности, подозреваемым удалось вывезти в РФ цифро-аналоговые преобразователи и интегральные схемы, которые используются, в том числе, в военной технике.

Напомним, в декабре 2015 года американский суд приговорил к четырем годам тюрьмы бывшего чиновника российской корпорации "Росатом" Вадима Микерина за коррупционные действия.

Микерин в период с 1996 года до 2013 брал взятки, которые в сумме составляют 1,7 миллиона долларов. За это он без проведения необходимой процедуры заключал в США контракты на продажу списанных в России ядерных боеголовок советских времен.

Американский покупатель - компания Transport Logistics International - их перерабатывала в ядерное топливо. Кроме Микерина американская полиция задержала двух должностных лиц компании-покупателя.