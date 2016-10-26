В Средиземном море в этом году утонули более 3700 мигрантов и беженцев

До европейских берегов в 2016 году доплыли 328 тыс. мигрантов.

Доб берегов Италии доплыли более 300 тыс. беженцев

В этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев, которые пытались нелегально добраться до европейских берегов. Добрались до берегов Европы в этом году 328 тысяч нелегалов, в 2015 году их было почти миллион, рассказал пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер, сообщает Центр новостей ООН.

"В прошлом году - одна гибель на каждые 269 прибытий, а 2016 году - одна гибель на каждые 88 прибытий. На средиземноморском маршруте между Ливией и Италией вероятность гибели еще выше - одна смерть на каждые 47 прибытий", - сказал Спиндлер.

Он подчеркнул, что в УВКБ крайне встревожены высоким уровнем гибели беженцев и мигрантов в Средиземном море. "Это худшее, что мы когда-либо видели", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, почти половина жертв, утонувших в Средиземном море в этом году, отправились в опасное путешествие от берегов Северной Африки, пытаясь приплыть в Италию. Люди гибнут в основном из-за того, что контрабандисты, доставляющие людей в Европу, используют старые и неприспособленные для такого путешествия суда.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.