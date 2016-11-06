В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

Спасатели обнаружили тела десяти погибших в одной из лодок.
В ходе спецоперации в Средиземном море итальянскими службами спасено свыше 2200 мигрантов, которые на лодках плыли в Европу.
Итальянские спасатели сообщили о десяти погибших, которые были обнаружены в одной из лодок, передает "Радіо Свобода".
Службы спасения Италии провели 16 операций с привлечением испанского военного корабля и нескольких неправительственных судов.
Ранее сообщалось, что в Италии в октябре прибыло более 27 тысяч мигрантов.
Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер сообщила, что в этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев, которые пытались нелегально добраться до европейских берегов. Добрались до берегов Европы в этом году 328 тысяч нелегалов, в то время как в 2015 году их было почти миллион.
Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.Радіо Свобода