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В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

6 ноября в 00:20

Спасатели обнаружили тела десяти погибших в одной из лодок.

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Службы спасения Италии провели 16 операций по спасению мигрантов
EPA

В ходе спецоперации в Средиземном море итальянскими службами спасено свыше 2200 мигрантов, которые на лодках плыли в Европу.

Итальянские спасатели сообщили о десяти погибших, которые были обнаружены в одной из лодок, передает "Радіо Свобода".

Службы спасения Италии провели 16 операций с привлечением испанского военного корабля и нескольких неправительственных судов.

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Ранее сообщалось, что в Италии в октябре прибыло более 27 тысяч мигрантов.

Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер сообщила, что в этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев, которые пытались нелегально добраться до европейских берегов. Добрались до берегов Европы в этом году 328 тысяч нелегалов, в то время как в 2015 году их было почти миллион.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Европа Италия беженцы
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