В Средиземном море разбился российский истребитель с "Адмирала Кузнецова"

МиГ-29 упал в море, пилот успел катапультироваться.

Российская авиагруппа в Сирии недосчиталась еще одного самолета Кадр/YouTube

Российский истребитель МиГ-29 потерперл крушение в Средиземном море вскоре после взлета с палубы авианесущего крейсера

Об инциденте сообщили американский телеканал Fox News и специализированное интернет-издание Combat Aircraft со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Как стало известно журналистам, истребитель взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова" 13 ноября и направился в сторону Сирии. Вскоре у самолета возникли неполадки, и пилот развернул его в сторону крейсера. При заходе на посадку МиГ-29 рухнул в море. Пилот успел катапультироваться, на борт судна его вернул спасательный вертолет.

Вечером в понедельник, 14 ноября, Министерство обороны РФ подтвердило данные факты.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.