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В Средиземное море вошли десантные корабли США

2 декабря в 05:00

На кораблях насчитывается четыре тысячи членов экипажей и морских пехотинцев.

корабль ВМС США
Американские десантные корабли пробудут в Средиземном море три месяца.
U.S. Navy
Универсальный десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island ВМС США прошли Суэцкий канал и вошли в Средиземное море. 

Десантные корабли и находящиеся на их борту военные  будут "поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море", заявил капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp, сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.  

Корабль Wasp длинной 257 метров несет полный спектр военно-морских вертолетов.

Всего на борту кораблей –  четыре тысячи военных – членов экипажей и морских пехотинцев.

Корабли пробудут в Средиземном море 3 месяца.

Читайте также: НАТО направит дополнительные корабли в Балтийское и Средиземное море

Ранее сообщалось, что НАТО приступило к постоянной военно-морской операции Guardian Sea (Морской страж) в Средиземном море.

По материалам: ZN.UA
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