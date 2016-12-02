В Средиземное море вошли десантные корабли США

На кораблях насчитывается четыре тысячи членов экипажей и морских пехотинцев.
Десантные корабли и находящиеся на их борту военные будут "поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море", заявил капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp, сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.
Корабль Wasp длинной 257 метров несет полный спектр военно-морских вертолетов.
Всего на борту кораблей – четыре тысячи военных – членов экипажей и морских пехотинцев.
Корабли пробудут в Средиземном море 3 месяца.
Ранее сообщалось, что НАТО приступило к постоянной военно-морской операции Guardian Sea (Морской страж) в Средиземном море.ZN.UA