В Средиземное море вошли десантные корабли США

На кораблях насчитывается четыре тысячи членов экипажей и морских пехотинцев.

Американские десантные корабли пробудут в Средиземном море три месяца. U.S. Navy

Универсальный десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island ВМС США прошли Суэцкий канал и вошли в Средиземное море.

Десантные корабли и находящиеся на их борту военные будут "поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море", заявил капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp, сообщает официальный сайт Военно-морских сил США.

Корабль Wasp длинной 257 метров несет полный спектр военно-морских вертолетов.

Всего на борту кораблей – четыре тысячи военных – членов экипажей и морских пехотинцев.

Корабли пробудут в Средиземном море 3 месяца.

Ранее сообщалось, что НАТО приступило к постоянной военно-морской операции Guardian Sea (Морской страж) в Средиземном море.