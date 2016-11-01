В Сочи вертолет рухнул на крышу дома, есть жертвы

Причиной аварии могла быть техническая неисправность вертолета.

Частный вертолет упал на крышу жилого дома ТАСС

В Сочи (Россия) частный вертолет рухнул на крышу дома. В результате крушения один человек погиб, еще пятеро получили ранения, из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вертолет Eurocopter AS350B3 следовал по маршруту Красная Поляна - Имеретинская низменность и упал во дворе частного жилого дома по адресу ул. Цимлянская, д. 37.

Вертолет разрушен, пожара не было, но разлилось топливо. Здание, на которое упал вертолет, также получило значительные повреждения.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна.

"Предварительные обстоятельства авиационного происшествия указывают на то, что командир вертолета мог осуществлять коммерческую деятельность по предоставлению экскурсионных полетов, то есть предоставлять платную услугу. Для авиации общего назначения выполнение коммерческих полетов напрямую запрещено действующим воздушным законодательством и является грубейшим нарушением", - сообщили в "Росавиации".

Ранее в результате крушения вертолета Ми-8 на Ямале (Россия) погибли 19 человек. Всего на борту воздушного судна находилось 22 человека.