В случае победы Клинтон на выборах госсекретарем США может стать Байден – СМИ

Байдена о возможности занять новую должность еще не известили.

Байден может стать новым госсекретарем США kmu.gov.ua

Список наиболее вероятных претендентов на пост государственного секретаря США в случае победы кандидата-демократа Хиллари Клинтон на президентских выборах, возглавляет Джозеф Байден , который работает заместителем у действующего президента Соединенных штатов Барака Обамы. О таком возможном назначении, как передает ТАСС , сообщила в четверг в своей электронной версии газета Politico со ссылкой на "источник, знакомый с планированием" на руководящие должности в возможной администрации Хиллари Клинтон.

По словам источника, нынешний претендент на высший государственный пост от демократов и ее советники "тратят много времени, пытаясь найти наилучший способ" убедить Байдена дать согласие возглавить внешнеполитическое ведомство страны. Однако, как сказано в публикации, самого Байдена об этом еще не известили.

Называют и других людей из упомянутого списка кандидатов на должность госсекретаря - Курта Кэмпбелла, занимавшего должность помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, бывших первых заместителей госсекретаря Уильяма Бернса и Строуба Тэлботта, экс-заместителя госсекретаря по политическим делам Уэнди Шерман. В список вошел также Джеймс Ставридис, адмирал в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

В 1973-2008 гг. Байден являлся членом Сената Конгресса США от штата Делавэр. Также возглавлял комитет по иностранным дела верхней палаты.

Сейчас должность госсекретаря США занимает Джон Керри.