В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты

Протестующие возмущены коррупцией в правительстве.

В Словакии прошли многотысячные протесты против коррупции в правительстве Роберта Фицо Twitter/Szandra Tóthová

На улицы Братиславы вышли тысячи, которые протестуют против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Митингующие критикуют коррупцию в правительстве, обвиняют в ней главу национальной полиции и возмущены противодействием правительства в расследовании коррупционных инцидентов, сообщает AP

Акция была организована студентами учебных заведений Братиславы, однако получила широкую поддержку. К требованиям протестующих присоединился и президент страны Андрей Киска, который находится в конфронтации с действующим правительством.

Ранее сообщалось, что согласно опросу Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке,стран этих регионов.