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В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты

19 апреля в 11:20

Протестующие возмущены коррупцией в правительстве.

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В Словакии прошли многотысячные протесты против коррупции в правительстве Роберта Фицо
Twitter/Szandra Tóthová
На улицы Братиславы вышли тысячи словаков, которые протестуют против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Митингующие критикуют коррупцию в правительстве, обвиняют в ней главу национальной полиции и возмущены противодействием правительства в расследовании коррупционных инцидентов, сообщает AP.

Акция была организована студентами учебных заведений Братиславы, однако получила широкую поддержку. К требованиям протестующих присоединился и президент страны Андрей Киска, который находится в конфронтации с действующим правительством.

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Ранее сообщалось, что согласно опросу Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке, предприниматели считают Словакию одной из самых коррумпированных стран этих регионов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги коррупция протест Словакия
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