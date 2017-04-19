В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты

Протестующие возмущены коррупцией в правительстве.
В Словакии прошли многотысячные протесты против коррупции в правительстве Роберта Фицо
Twitter/Szandra Tóthová
На улицы Братиславы вышли тысячи словаков
, которые протестуют против коррупции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо. Митингующие критикуют коррупцию в правительстве, обвиняют в ней главу национальной полиции и возмущены противодействием правительства в расследовании коррупционных инцидентов, сообщает AP
.
Акция была организована студентами учебных заведений Братиславы, однако получила широкую поддержку. К требованиям протестующих присоединился и президент страны Андрей Киска, который находится в конфронтации с действующим правительством.
Ранее сообщалось, что согласно опросу Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке, предприниматели считают Словакию одной из самых коррумпированных
стран этих регионов.
По материалам:
ZN.UA