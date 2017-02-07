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В сирийском Идлибе жертвами авиаударов стали минимум 15 человек - СМИ

7 февраля в 13:26

Характер повреждений позволяет предположить, что авиаудары наносились российскими бомбардировщиками.

Алеппо
В результате бомбардировки погибли люди, разрушено несколько жилых домов
По подконтрольному силам оппозиции сирийскому городу Идлибу во вторник, 7 февраля, нанесли около восьми авиаударов, сообщает Reuters.

В результате атаки погибло по меньшей мере 15 мирных жителей, разрушено несколько многоэтажных зданий в жилых районах северо-западной части города. По словам волонтера гражданской обороны Иссама аль-Идлиби, число погибших, вероятно, возрастет.

Авиаудары предположительно наносились российскими бомбардировщиками, свидетели утверждают, что характер разрушений подтверждает версию о причастности российских летчиков к бомбардировке мирных жителей в Идлибе. В Кремле данные обвинения пока не комментировали.

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Недавно в СМИ сообщали, что лишь 20% российских авиаударов в Сирии предназначались целям боевиков ИГИЛ. Согласно отчета Syrian Network for Human Rights, представленного в августе 2016 года, российская военная авантюра в Сирии оказалась кровавей, чем жестокие действия террористов "Исламского государства" за последние три года.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия бомба город разрушение жители
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