В Сирии впервые за время войны погиб американский военный

Военный из США взорвался на самодельном взрывном устройстве.
Американский военный погиб на севере Сирии в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сообщает ABC News ссылаясь на информацию Пентагона.
"Я глубоко опечален известием в День благодарения, что один из наших храбрых военнослужащих был убит в Сирии, защищая нас от зла ИГИЛ", - заявил министр обороны Эштон Картер.
Ранее сообщалось, что также и трое турецких военнослужащих погибли, и еще 10 получили ранения после авиаудара сирийских правительственных войск на севере страны.ZN.UA