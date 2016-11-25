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В Сирии впервые за время войны погиб американский военный

25 ноября в 06:34

Военный из США взорвался на самодельном взрывном устройстве.

Идлиб. Сирия.
От взрыва в Сирии погиб американский военный
В Сирии впервые за время продолжающегося с 2011 года вооруженного кофликта погиб военнослужащий армии США.

Американский военный погиб на севере Сирии в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сообщает ABC News  ссылаясь на информацию Пентагона.

"Я глубоко опечален известием в День благодарения, что один из наших храбрых военнослужащих был убит в Сирии, защищая нас от зла ИГИЛ", - заявил министр обороны Эштон Картер.

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Ранее сообщалось, что также и трое турецких военнослужащих погибли, и еще 10 получили ранения после авиаудара сирийских правительственных войск на севере страны. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия военнослужащие военный взрыв США
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