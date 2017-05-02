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В Сирии в результате нападения "ИГИЛ" погибло 32 человека

2 мая в 21:26

Боевики напали на лагерь беженцев.   

взрыв Сирия
В Сирии вновь нападают на лагерь беженцев
На северо-востоке Сирии погибли 32 человека, десятки были ранены при нападении группировки "ИГИЛ" на блокпост у лагеря беженцев, передает "Радио Свобода". 

По данным сирийских правозащитников, нападение совершено в деревне Раджм-ас-Салиби, недалеко от границы Сирии с Ираком, где проходит фронтовая линия между позициями курдских сил в провинции Хасакех и районами, захваченными "ИГИЛ". 

В данный момент курдо-арабская повстанческая коалиция "Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке США пытается захватить столицу "ИГИЛ" - город Ракку. В течение прошлого года коалиции удалось вытеснить боевиков из нескольких крупных районов на севере Сирии.

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Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор. 

 

По материалам: Радио Свобода
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