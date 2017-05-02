В Сирии в результате нападения "ИГИЛ" погибло 32 человека

Боевики напали на лагерь беженцев.

В Сирии вновь нападают на лагерь беженцев

На северо-востоке Сирии погибли 32 человека, десятки были ранены при нападении группировки "ИГИЛ" на блокпост у лагеря беженцев, передает " Радио Свобода ".

По данным сирийских правозащитников, нападение совершено в деревне Раджм-ас-Салиби, недалеко от границы Сирии с Ираком, где проходит фронтовая линия между позициями курдских сил в провинции Хасакех и районами, захваченными "ИГИЛ".

В данный момент курдо-арабская повстанческая коалиция "Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке США пытается захватить столицу "ИГИЛ" - город Ракку. В течение прошлого года коалиции удалось вытеснить боевиков из нескольких крупных районов на севере Сирии.

Террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор.