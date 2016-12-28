В Сирии сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ

По сообщениям правозащитников, командир исламистов был убит в бою с силами сирийской оппозиции.

В Сирии мог погибнуть один из ключевых лидеров ИГ cont.ws

Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил о вероятной ликвидации одного из ведущих лидеровАбу Джандала Аль-Кувейти.

Как сообщает "Радіо Свобода", руководитель центра Рами Абдурахман отметил, что главарь исламистов с большой вероятностью погиб в бою за поселок Джабар на севере Сирии, который 26 декабря заняли силы демократической оппозиции.

О смерти Джандала 27 декабря также сообщила сирийская армия, уточнив, что он был убит в ходе боевых действий в районе Табка. Сторонники ИГ в соцсетях подтвердили данную информацию.

Ранее в России подтвердили гибель в Сирии командира десантно-штурмового батальона ВС РФ майора Санала Санчирова.

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