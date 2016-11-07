Жертвами авиаудара по детскому саду в Сирии стали шестеро детей

Количество жертв может увеличиться, десятки детей получили ранения.

В Сирии продолжают гибнуть мирные жители theguardian.com

По детскому саду в городе Хараста в сирийской провинции Дамаск в воскресенье, 6 ноября, нанесли, жертвами которого стали шесть детей.

Еще 25 детей получили ранения разной степени тяжести. По словам спасателей, количество погибших может возрасти, так как многие раненные находятся в тяжелом состоянии, передает BBC.

Удар был нанесен во время перерыва в первой половине дня.

Город Хараста находится под контролем умереннной оппозиции. Кому принадлежит авиация, которая нанесла удар по детскому саду, – России или армии сирийского президента Башара Асада, – пока что неизвестно.

Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что удерживающие восточные районы сирийского города Алеппо повстанцы отклонили требования России по выходу из города до вечера пятницы, 4 ноября.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".