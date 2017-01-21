В Сирии произошел взрыв в лагере беженцев

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате взрыва погибло шесть человек.

В Сирри новые взрывы Anadolu Agency

В Сирии на границе с Иорданией взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего 6 человек погибло, 14 ранено.

Взрыв произошел у лагеря беженцев "Эр-Рекбан". По сообщению руководства лагеря, раненые размещены в полевых госпиталях.

В лагере беженцев "Эр-Рекбан" проживают более 85 тыс. сирийцев, ожидающих разрешения на переход на иорданскую территорию.

Как сообщалось, в Сирии около 700 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи.