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В Сирии произошел взрыв в лагере беженцев

21 января в 21:04

В результате взрыва погибло шесть человек.  

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Anadolu Agency

В Сирии на границе с Иорданией взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего 6 человек погибло, 14 ранено. 

Взрыв произошел у лагеря беженцев "Эр-Рекбан". По сообщению руководства лагеря, раненые размещены в полевых госпиталях. 

В лагере беженцев "Эр-Рекбан" проживают более 85 тыс. сирийцев, ожидающих разрешения на переход на иорданскую территорию.

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Как сообщалось, в Сирии около 700 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи.

По материалам: Агентство Анадолу
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