В Сирии произошел взрыв в лагере беженцев

В результате взрыва погибло шесть человек.
В Сирии на границе с Иорданией взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего 6 человек погибло, 14 ранено.
Взрыв произошел у лагеря беженцев "Эр-Рекбан". По сообщению руководства лагеря, раненые размещены в полевых госпиталях.
В лагере беженцев "Эр-Рекбан" проживают более 85 тыс. сирийцев, ожидающих разрешения на переход на иорданскую территорию.
Как сообщалось, в Сирии около 700 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи.Агентство Анадолу