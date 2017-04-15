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В Сирии прогремел взрыв

15 апреля в 18:42

Погибло около 70 человек. 

взрыв Сирия
Возле Алеппо подорвался смертник
Недалеко от сирийского Алеппо возле автобусов, которые перевозили эвакуированных людей в Сирии, подорвался смертник с бомбой, сообщает сирийское государственное телевидение. 

"В результате взрыва погибли много людей, точное количество жертв пока не известно. На фото, которое сделано возле автобуса, много тел. Вокруг черный дым", — говорится в сообщении. 

По данным источника РИА Новости, погибло от 70 до 130 человек. 

Ранее повстанцы и правительство Сирии договорились об эвакуации четырех городов, которые находятся в осаде. Однако из-за спора между ними эвакуация приостановилась, в результате чего тысячи людей оказались заблокированными в автобусах вблизи Алеппо. 

Люди с утра пятницы вынуждены находиться в автобусах без еды и нормальных условий для сна и гигиены. В очереди застряли почти 5 тысяч человек. 

Эвакуация жителей городов Эль-Фуа и Кефрая проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Боевики "Джебхат ан-Нусры" выводятся с территории горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.

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Сирийские ВВС возобновили полеты боевых самолетов с авиабазы, по которой корабли США накануне выпустили 59 ракет "Томагавк". Аэродром по-прежнему используется для нанесения авиаударов по силам вооруженной оппозиции на востоке провинции Хомс.  

По материалам: РИА Новости , Deutsche Welle (Русская редакция) , Associated Press ,
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