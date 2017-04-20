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В Сирии погиб российский майор из Крыма

20 апреля в 18:37

Бордов погиб в результате минометного обстрела.

Сирия Россия военные
Российский майор погиб в Сирии
В Сирии 18 апреля погиб российский майор Сергей Бордов, который служил в морской пехоте, рассказал его бывший сослуживец Вячеслава Павлюченко.

"Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных", — рассказал Павлюченко, передает Reuters.

Имя второго погибшего россиянина Павлюченко неизвестно.

Источник, близкий к ВМС РФ сообщил, что Бордова похоронят в оккупированном Россией украинском Симферополе 22 апреля.

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Ранее сообщалось, что в России подтвердили гибель в Сирии командира десантно-штурмового батальона ВС РФ майора Санала Санчиров, которого похоронили 13 декабря в Калмыкии.

 

По материалам: Рейтер
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Тэги Россия Сирия Павлюченко Симферополь
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