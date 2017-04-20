В Сирии погиб российский майор из Крыма

Бордов погиб в результате минометного обстрела.
"Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных", — рассказал Павлюченко, передает Reuters.
Имя второго погибшего россиянина Павлюченко неизвестно.
Источник, близкий к ВМС РФ сообщил, что Бордова похоронят в оккупированном Россией украинском Симферополе 22 апреля.
Ранее сообщалось, что в России подтвердили гибель в Сирии командира десантно-штурмового батальона ВС РФ майора Санала Санчиров, которого похоронили 13 декабря в Калмыкии.
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