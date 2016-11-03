В Сирии погиб помощник депутата Госдумы, ранее воевавший в Украине - Reuters

По данным источников агентства, российские наемники в Сирии работают на частную компанию, однако действуют согласованно с военными РФ.

Официально Россия участвует лишь в военно-воздушной операции в небе над Сирией Anadolu Agency

С начала года в Сирии погибли сотни российских бойцов, воевавших на севере страны за президента Башара Асада. Среди них был и Сергей Морозов - помощник депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР), сообщает Reuters

Морозову было 38 лет. До Сирии он воевал в Донбассе в подразделении человека с позывным Вагнер. Последний стал лидером российских наемников в Сирии. По возвращению из Украины в Россию Морозов занялся политикой, являлся помощником депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Через некоторое время он отправился на войну в Сирию, где попал под артобстрел недалеко от Пальмиры, был ранен и умер по дороге в больницу.

Дегтярев сообщил Reuters, что Морозов был его другом, и подтвердил, что он погиб во время битвы за Пальмиру.

Официально Россия участвует лишь в военно-воздушной операции в небе над Сирией с небольшим количеством сил специального назначения на земле. Москва отрицает, что ее войска задействованы в регулярных наземных боевых операциях.

Однако в ходе интервью с более чем десятком человек было установлено, что российские бойцы играют более существенную роль в наземных боевых операциях, чем та, которую, как говорит Кремль, играет регулярная российская армия. По данным источников, это наемники, работающими на частную компанию, а не военнослужащими армии. Но, несмотря на их неофициальный статус, по сведениям источников, они действуют согласованно с российскими военными, а дома получают льготы, обычно полагающиеся только военнослужащим. Наемников доставляют в Сирию российскими военными самолетами, которые приземляются на базах РФ. В случае ранения их лечат в больницах, предназначенных для российских военных, они получают госнаграды.

По данным СМИ, расходы России на военную операцию в Сирии за год составили не менее 58 млрд рублей. Основная часть расходов пришлась на вылеты авиации. Всего российские самолеты сделали около 13 тысяч боевых вылетов. Средняя продолжительность полета составляла от 1 до 1,5 часа. Общая сумма расходов на это оценивается в 50 млрд рублей.

Не менее 9,364 человек, включая 3,800 гражданских лиц, были убиты в течение 12 месяцев с начала первых российских авиаударов по Сирии, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Россия запустила воздушную кампанию 30 сентября прошлого года в поддержку сирийских правительственных сил. Это была военная интервенция, цель которой - помочь Башару Асаду.