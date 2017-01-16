В Сирии около 700 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи

Главы гуманитарных организации ООН призвали власти Сирии предоставить волонтерам неограниченный доступ к людям.

В Сирии около 700 тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи

Главы гуманитарных организацийпризвали власти Сирии предоставить их представителям неограниченный доступ к гражданам страны, которые нуждаются в гуманитарной помощи, сообщает Deutsche Welle

Несмотря на действующее в Сирии перемирие, сотни тысяч граждан страны остаются отрезанными от поставок продовольствии и медикаментов, сообщили верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, заместитель генеарльного секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан, руководители Всемирной продовольственной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и представители Всемирной организации охраны здоровья во время выступления в Давосе в понедельник, 16 января.

Лидеры гуманитарных организаций ООН в своем выступлении накануне Всемирного экономического форума в Давосе (пройдет с 17 по 20 января – ред.) отметили тот факт, что почти пять миллионов людей в Сирии живут в опасных регионах либо регионах, к которым заблокирован доступ волонтеров.

По данным представителей организаций, в блокаде проживают около 700 тысяч человек, из которых 300 тысяч – дети. Доступ к ним блокируют представители властей Сирии, военные, повстанцы и боевики террористических организаций, сообщает агентство epd.

Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Также стало известно о том, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.

В связи с боевыми действиями в Сирии тяжелая гуманитарная ситуация долгое время сохранялась в одном из крупнейших городов страны – Алеппо. Восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части города разбомблены все больницы, сохранялся дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Позже сторонам конфликта удалось договориться о начале эвакуации людей из разрушенного города.

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