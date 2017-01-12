В Сирии нарушено перемирие

Сирийские СМИ опубликовали кадры обстрелов ракетными установками и минометами жилых районов Дамаска.

В Дамаске продолжаются бои theguardian.com

Борьба между сирийской армией и повстанцами продолжается в Дамаске несмотря договоренность о прекращении огня от 30 декабря прошлого года.

Правительственные сирийские СМИ опубликовали кадры обстрелов ракетными установками и минометами жилых районов сирийской столицы, передает The Telegraph.

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня 30 декабря 2016.

Ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.

Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".