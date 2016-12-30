В Сирии началось перемирие

Правозащитники сообщают, что режим прекращения огня в основном соблюдается, но кое-где стреляли.
Однако в некоторых районах Сирии все же была зафиксирована стрельба и после вступления в силу режима прекращения огня в полночь 30 декабря, сообщает организация, информирует Reuters.
В частности, обстрелы зафиксированы в районе Алеппо и вблизи Дамаска.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.
Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.
Ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.
Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.
Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".ZN.UA