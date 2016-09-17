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В Сирии ликвидировали главного пропагандиста "Исламского государства"

17 сентября в 00:37

"Доктор Ваил" курировал производство пропагандистских материалов, демонстрирующих пытки и казни.

ИГИл
"Министр информации" террористов погиб в районе сирийской Ракки
РИА Новости
Авиация коалиции под руководством США 7 сентября ликвидировала одного из главных пропагандистов, так называемого "министра информации" террористической группировки "Исламское государство" Хасана Салмана аль-Файяда, также известного как "Доктор Ваил".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон в четверг, 16 сентября, союзники провели атаку с воздуха в районе города Ракка в Сирии, который является "столицей" террористов.

"Доктор Ваил" был так называемы "министром информации" ИГ и курировал производство пропагандистских роликов, в которых демонстрировались пытки и казни.

Кроме того, он был близким соратником ликвидированного ранее Абу Мухаммада аль-Аднани, одного из лидеров ИГ, отвечающего за террористические атаки за пределами захваченной боевиками территории

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30 августа в Сирии погиб "пресс-секретарь" "Исламского государства" Абу Аднани.  Ранее стало известно, что ИГ за первую половину 2016 года утратила контроль над 12% своей территории в Ираке и Сирии. По состоянию на начало июля, ИГ контролировала примерно 68,3 тыс. квадратных километров.

Эксперты предполагают, что руководство ИГ готовится к падению "халифата". Именно с этим могут быть связаны последние "волны" террористических атак по всему земному шару.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия ИГ война
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