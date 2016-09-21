В Сирии к северу от Дамаска разбился военный самолет

"Исламское государство" уже заявило, что берет на себя ответственность за сбитый самолет.
Сначала было неизвестно, был ли сбит самолет или вышел из строя из-за технической неисправности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.
Официально пока не названы причины крушения самолета.
При этом, "Исламское государство" заявило, что сбили этот самолет. О судьбе пилота ничего неизвестно.
На прошлой неделе армия Сирии объявила о сбитом самолете ВВС Израиля, Тель-Авив отрицал.ZN.UA