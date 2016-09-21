Топ Новости
<
>

В Сирии к северу от Дамаска разбился военный самолет

21 сентября в 15:26

"Исламское государство" уже заявило, что берет на себя ответственность за сбитый самолет.

Дамаск
Официально пока не названы причины крушения самолета
theguardian.com
Сирийский военный самолет разбился к северу от Дамаска в среду, 21 сентября.

Сначала было неизвестно, был ли сбит самолет или вышел из строя из-за технической неисправности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. 

Официально пока не названы причины крушения самолета. 

При этом, "Исламское государство" заявило, что сбили этот самолет. О судьбе пилота ничего неизвестно.

Читайте также: США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою

На прошлой неделе армия Сирии объявила о сбитом самолете ВВС Израиля, Тель-Авив отрицал.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги самолет Сирия крушение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.86
Последние новости