В Сирии использовалось химическое оружие советского производства – Human Rights

Организация предоставила новые доказательства о применении химического оружия силами Асада.

Химическое оружие в Идлибе было советского производства Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем новом докладе по применению химического оружия в Сирии предоставила новые доказательства применения этого оружия и причастности к его использованию силами Башара Асада. Организация ссылается на доказательства турецкой и французской экспертизы по поводу использования газа зарина, а также на остатки разорванных снарядов на месте атак.

Снаряды были идентифицированы, как такие, которые были произведены в Советском Союзе. Идентификаторами стали корпус снаряда и зеленая маркировка на его борту, по которым можно установить использование бомб ХАБ-250 и ХАБ-500.

Human Rights Watch

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

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