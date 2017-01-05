В Сирии и Ираке уничтожены четверо "высокопоставленных" боевиков ИГИЛ

Боевиков уничтожили в результате авиаударов.

В результате авиаударов уничтожены "влиятельные" боевики RailwayFX / Depositphotos

В Ираке и Сирии в результате авиаударов коалиции (во главе с США) уничтожены четверо "высокопоставленных" боевиков ИГИЛ.

При этом подтверждена гибель таких высокопоставленных террористов в Ираке, как Ахмад Абдулла, Хамад аль-Махалави, Абу Турк и Фалах аль-Рашиди. Операции против них были проведены в прошлом месяце, сообщили в Пентагоне, передает "Укринформ".

Аль-Махалави был представителем Аль-Каиды, который перешел в группировку ИГИЛ и проводил операции в долине реки Евфрат. Он был уничтожен ударом вблизи иракского города Каим 21 декабря.

Абу Турк занимался вопросами финансирования операций ИГИЛ и отвечал за поступление средств лидерам террористов. Он был ликвидирован в районе иракского города Шаркат 4 декабря.

Аль-Рашиди возглавлял усилия в проведении операций с применением заминированных автомобилей в Мосуле.

В Сирии ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Джандаль аль-Кувейти, который активно боролся за установление и удержание контроля группировки в регионе.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о необходимости дальнейших действий, направленных на окончательное уничтожение ИГИЛ.