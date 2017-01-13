В Сирии бомбили военный аэродром вблизи Дамаска

Сирийские источники сообщают, что аэродром бомбила авиация Израиля.
Аэродром расположен на западной окраине города, взрывы в нем произошли в ночь на пятницу, 13 января, сообщает агентство AFP, кореспондент которого видел взрывы.
По данным сирийских истрчников агентства, удар по аэродрому нанесла авиация Израиля. В правительственной армии Сирии на эту информацию пока не отреагировали.
Another video of the #Israel strikes on #Damascus's Mazzeh airbase tonight, from a pro-Assad FB page #Syria pic.twitter.com/NhrtZ3WmHb— Albin Szakola (@AlbinSzakola) 13 січня 2017 р.
Ранее сообщалось, что сирийская армия возобновила военные действия в долине Вади-Барада к западу от Дамаска после срыва перемирия, достигнутого там 7 января.
В конце декабря сирийские повстанцы оставили Дамаск без воды. Представители оппозиционных сил взяли под контроль крупный источник воды в долине Вади-Барада. У Дамаска есть и другие источники питьевой воды, однако вода изредка подается только в отдельно взятые городские районы. Арабская телекомпания "Аль-Джазира" сообщила о том, что Международный комитет Красного Креста пытается решить проблему водоснабжения сирийской столицы с помощью насосов. В Дамаске проживает около 1,5 млн человек, еще 3,5 млн человек живут в его пригородах.
Вместе с тем, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.
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