В Сирии бомбили военный аэродром вблизи Дамаска

В Сирии зафиксирована серия взрывов на военном аэродроме вблизи столицы страны Дамаска.

Аэродром расположен на западной окраине города, взрывы в нем произошли в ночь на пятницу, 13 января, сообщает агентство AFP, кореспондент которого видел взрывы.

По данным сирийских истрчников агентства, удар по аэродрому нанесла авиация Израиля. В правительственной армии Сирии на эту информацию пока не отреагировали.

Another video of the #Israel strikes on #Damascus's Mazzeh airbase tonight, from a pro-Assad FB page #Syria pic.twitter.com/NhrtZ3WmHb