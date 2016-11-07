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В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра

7 ноября в 15:57

Стороны обсудят вопрос передачи грекам-киприотам потерянных земель после конфликта 1974 года. 

Кипр карта
Начались переговоры по объединению Кипра
commons.wikimedia.org
Президент Кипра Никос Анастасиадес и лидер турок-киприотов Мустафа Акинджи при посредничестве ООН начали переговоры в Швейцарии по воссоединению разделенного острова. 

В течение пяти дней участники обсудит вопросы безопасности и территориальные вопросы. В переговорах принимает участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который надеется, что стороны заключат соглашение до его отставки с поста генерального секретаря в конце года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC. 

Пан Ги Мун заявил, что "перспективы урегулирования на Кипре находятся в пределах досягаемости". Ожидается, что данный раунд переговоров будет посвящен вопросу возврата земель грекам-киприотам, покинувших свои дома в 1974 году вследствие военного конфликта на острове. 

В 2004 году греки-киприоты отвернули мирный план ООН по объединению Кипра. В ходе переговоров лидеры двух частей Кипра высказались за объединение острова в 2016 году. 

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Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением. 

Президент Республики Кипр заявил, Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова. 

По материалам: Европейская правда
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