В шведском городе Мальмё открылся парк аттракционов для мышей

Местные жители похвастались уникальной инсталляцией в соцсетях и даже приводили туда собственных домашних животных.

Анонимные художники из группы AnonyMouse построили на улице Мальмё мышиный парк развлечений. Там есть колесо обозрения, тир, фургончик с попкорном и даже билетная касса. В темное время суток парк подсвечивается, сообщает Meduza.

В декабре 2016 года группа AnonyMouse, названная по аналогии с хакерским движением Anonymous, но с намеком на мышей, уже попадала в СМИ, создав в Мальмё ресторан и магазин для мышей площадью 70 на 30 сантиметров. Тогда инсталляции быстро убрали — художники начали переживать за сохранность работ. Нынешний проект Tjoffsans Tivoli, именно так называется крошечный парк аттракционов, пользуется большим успехом у прохожих.

Тем временем ученые успешно испытали на мышах препарат, замедляющий старение. Исследователи разработали методику, которая позволяет восстановить ДНК.